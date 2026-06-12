15 і 17 червня в окремих будинках Краматорська, Словʼянська й Билбасівки не буде газу: адреси

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У Краматорську, Словʼянську й Билбасівці 15 і 17 червня 2026 року проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи. Через це до деяких будинків тимчасово припинять подачу газу. За якими адресами застосують обмеження — розповідаємо далі.
Про призупинення газопостачання попередили в АТ “Донецькоблгаз”.
Так, у Краматорську блакитного палива не буде:
Водночас у Словʼянську обмеження застосують 17 червня. Цього дня подачу газу тимчасово припинять за адресою: пров. Батюка, буд. 12.
У селищі Билбасівка Словʼянської громади обмеження теж діятиме один день. Так, 15 червня блакитного палива не буде за адресами: вул. В. Яковенка, буд. 1–46, а також пров. В. Яковенка буд. 1–15.
Повернути подачу газу за адресами обіцяють якнайшвидше після завершення робіт.
Раніше ми розповідали, що комунальники хочуть капітально відремонтувати газопровід “Південне введення” у Краматорську — це обійдеться у понад 4,1 мільйона гривень. Більшу частину з цих грошей покриють у межах співпраці з ЮНІСЕФ.