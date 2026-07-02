19 спортсменів зі Словʼянської громади отримали грошове заохочення: скільки на це витратили

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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19 спортсменів зі Словʼянська отримали одноразове грошове заохочення за здобутки на змаганнях всеукраїнського рівня. Вони отримали від 2,3 до 2,7 тисячі гривень. Скільки грошей з місцевого бюджету спрямували на ініціативу загалом — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Словʼянської МВА.

За документом, одноразове грошове заохочення отримали спортсмени зі Словʼянська, які представляли рідну громаду на всеукраїнському рівні. Усього їх було 19 — атлети, дзюдоїсти, паверліфтери, тріатлоністи, сумоїсти та радіоорієнтувальник.

Винагороду вони отримали залежно від займаного на змаганнях місця — від 2,3 до 2,7 тисячі гривень. Водночас загальна сума, яку спрямували на цю ініціативу — 47,6 тисячі гривень.

Як уточнили посадовці, ініціатива націлена на підтримку та стимулювання розвиток спорту у Слов’янській громаді. Матеріальне заохочення — “для досягнення високих спортивних результатів”.

Нагадаємо, до кінця червня 2027-го влада Покровська хоче спрямувати загалом майже 350 тисяч гривень з місцевого бюджету на стипендії для обдарованих школярів громади. Таке заохочення виплачуватимуть щомісячно.