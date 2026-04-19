Ремонт газових мереж у Словʼянську після російської атаки. Ілюстративне фото АТ "Донецькоблгаз"

Наступного тижня в окремих будинках Краматорська та Слов’янська тимчасово зникне газ. Через планові ремонтні роботи його не буде 20 і 22 квітня. Розповідаємо, за якими адресами запланували відключення.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Фахівці служби запланували чергові ремонтно-профілактичні роботи на об’єктах газорозподільної системи. Через це доведеться призупинити подачу блакитного палива за деякими адресами у Словʼянську та Краматорську.

Так, на початку наступного тижня газу не буде:

у Краматорську, вул. Академічна, буд. 34 — 20 квітня 2026 року;

у Словʼянську, пров. Батюка, буд. 6 — 20 квітня 2026 року;

у Слов’янську, вул. Залізнична, буд. 215-317 (непарна сторона) — 22 квітня 2026 року.