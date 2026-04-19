Підтримати
RU
20-22 квітня у Краматорську та Словʼянську на деяких вулицях зникне газ (адреси)

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Наступного тижня в окремих будинках Краматорська та Слов’янська тимчасово зникне газ. Через планові ремонтні роботи його не буде 20 і 22 квітня. Розповідаємо, за якими адресами запланували відключення.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Фахівці служби запланували чергові ремонтно-профілактичні роботи на об’єктах газорозподільної системи. Через це доведеться призупинити подачу блакитного палива за деякими адресами у Словʼянську та Краматорську.

Так, на початку наступного тижня газу не буде:

  • у Краматорську, вул. Академічна, буд. 34 — 20 квітня 2026 року;
  • у Словʼянську, пров. Батюка, буд. 6 — 20 квітня 2026 року;
  • у Слов’янську, вул. Залізнична, буд. 215-317 (непарна сторона) — 22 квітня 2026 року.
Після завершення робіт подачу газу обіцяють відновити у найкоротший термін.

Нагадаємо, 6 квітня Словʼянська ТЕС офіційно призупинила свою роботу — там більше не виробляють електроенергію. Однак частина персоналу залишається на станції, аби забезпечувати роботу фільтрувальної станції та транзит електрики.

 

Завантажити ще...