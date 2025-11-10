Амбулаторія №3 у Ясногірці. Ілюстративне фото: Google Maps

У Ясногірці Краматорської громади до 15 листопада не працюватиме амбулаторія №3. Там організували планові ремонтні роботи. Відвідувачів прийматимуть за іншою адресою.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Близько тижня у будівлі амбулаторії №3 у Ясногірці Краматорської громади не будуть приймати лікарі. Це пов’язано з запланованими там ремонтними роботами. Вони триватимуть до 15 листопада.

У цей проміжок часу відвідувачів просять звертатися за іншою адресою: вул. Дніпровська, 17. Потрапити можна за попереднім записом через call-центр лікарні:

050-357-07-05;

095-274-18-02;

42-00-98.

“Перепрошуємо за можливі незручності та дякуємо за розуміння! Бережіть себе та будьте здорові”, — йдеться у повідомлені.

