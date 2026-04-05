Армія РФ посилила авіаудари по Краматорську та Словʼянську, бо не має успіхів на фронті — речник 11 корпусу

Наслідки обстрілу Краматорська 3 квітня 2026 року, фото: Вільне Радіо

Загарбники стали частіше бити авіабомбами по Краматорську та Словʼянську, а також по позиціях Сил оборони на лінії зіткнення. Таким чином армія РФ намагається залякати цивільних та військових через відсутність успіхів на цих ділянках фронту.

Про це 5 квітня в етері “Суспільне. Студія” розповів речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець.

За його словами, минулого тижня в зоні відповідальності корпусу фіксували менше штурмових дій російської піхоти. Натомість війська РФ майже вдвічі наростили застосування тактичної авіації.

“Чим штурмові дії компенсував, так це обстрілами великої кількості населених пунктів — і Словʼянськ, і Краматорськ. Одного із днів близько 12 авіаударів різного типу і характеру зазнало саме місто (Краматорськ — ред.) — і загиблі, і постраждалі, і цивільна інфраструктура пошкоджена.

Ворог намагається залякувати і особовий склад, військовослужбовців, витіснити цивільне населення зі своїх домівок. Компенсанція виключно за рахунок якихось терористичних дій, а не дій на фронті”, — розповів Дмитро Запорожець.

Основним вектором атак військ РФ в зоні відповідальності 11 армійського корпусу залишається Словʼянськ. За словами Дмитра Запорожця, російська армія рухається в напрямку міста навіть із деяких частин Краматорського фронту.

Нагадаємо, протягом 4 квітня на Краматорському напрямку окупанти атак не проводили. Водночас цього тижня активно обстрілюють місто. А 3 квітня вбили 6 цивільних краматорців, та ще 8 поранили. Серед них — підлітки.