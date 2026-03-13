Прийом у лікаря. Ілюстративне фото: Getty Images

Відтепер люди від 40 років зможуть пройти скринінг здоровʼя і в багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування з Бахмута. Скористатися послугами можна буде у двох відділеннях медзакладу.

Про це повідомили в Бахмутській міській раді.

Пройти безкоштовне обстеження за програмою “Скринінг здоровʼя 40+” можна у відділеннях релокованої лікарні за адресами:

м. Бровари, вул. Київська, 177;

м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 5.

Отримати послуги можна за попереднім записом. Зареєструватися на прийом можна за телефонами:

+38 050 060 39 90 (м. Бровари);

+38 099 000 92 30 (м. Дніпро).

