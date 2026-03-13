Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Відтепер люди від 40 років зможуть пройти скринінг здоровʼя і в багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування з Бахмута. Скористатися послугами можна буде у двох відділеннях медзакладу.
Про це повідомили в Бахмутській міській раді.
Пройти безкоштовне обстеження за програмою “Скринінг здоровʼя 40+” можна у відділеннях релокованої лікарні за адресами:
Отримати послуги можна за попереднім записом. Зареєструватися на прийом можна за телефонами:
Раніше ми розповідали, що саме передбачає програма “Скринінг здоровʼя 40+” і як нею скористатися.