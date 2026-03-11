Біля Словʼянська сталася автотроща: загинула людина, ще троє поранені

Зранку 11 березня у селищі Билбасівка неподалік Словʼянська сталася дорожньо-транспортна пригода. Через лобове зіткнення між легковиком та бусом загинула жінка, ще троє людей дістали поранень.

Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

Там розповіли, що сьогодні у селищі Билбасівка Слов’янської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок лобового зіткнення вони зазнали пошкоджень. Через автотрощу загинула одна жінка, ще троє людей дістали травм.

На фотографіях, які опублікували в ДСНС, легковик злетів із дороги у рів, а бус — залишився на узбіччі.

Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою спеціального обладнання деблокували з понівеченого автомобіля тіло загиблої жінки. Постраждалим надали необхідну допомогу, зазначили у відомстві.

“Шановні учасники дорожнього руху! Закликаємо вас неухильно дотримуватися правил безпеки та бути уважними на дорозі”, — написали у ДСНС.

Нагадаємо, днями війська країни-агресорки атакували один із житлових районів Словʼянська — без газу залишилися понад 200 абонентів. Окупанти пошкодили газопровід, однак фахівцям вдалося його відновити. Нині подачу блакитного палива відновили повністю.