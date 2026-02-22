Видалення дерев. Ілюстративне фото: Pixabay

Понад 60 дерев дозволили викорчувати у Слов’янській громаді за результатами обстежень. Фахівці кажуть, що ті знаходяться в аварійному стані — нове озеленення передбачили.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Словʼянської МВА.

Наприкінці лютого 2026-го влада Слов’янська доручила місцевому комунальному підприємству “Благоустрій” видалити 69 дерева на території громади. Ордер на це вже видали, а профінансують ініціативу, ймовірно, бюджетним коштом.

Як пояснюють фахівці, викорчувати насадження вирішили за результатами обстеження. Кажуть, що ті були в аварійному стані, тож можуть становити загрозу місцевим.

Де саме зникнуть дерева — не уточнюють, оскільки акту обстеження у відкритому доступі немає. Однак відомо, що йдеться про зелені насадження на територіях дитячих навчальних закладів та закладів освіти. Ділянки натомість мають озеленити та прозвітувати про це до травня.

