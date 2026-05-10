Де лінія фронту у Донецькій області на 10 травня: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російської атаки у Донецькій області 9 травня 2026 року.

Упродовж минулої доби війська країни-агресорки продовжили атакувати житлові квартали та лінію фронту Донецької області, попри заявлене “перемирʼя”. Через ці удари зазнали поранень четверо людей — у Дружківці, Костянтинівці та Добропіллі. Штурми не припинялися і на напрямках регіону. Розповідаємо, яким було 9 травня для Донеччини.

Які міста та села атакували росіяни у Донецькій області 9 травня

За минулу добу російські війська атакували сім населених пунктів регіону, пишуть у поліції Донецької області. Окупанти били, зокрема по Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Слов’янську, селах Добропілля, Осикове та Шаврове.

Усього через удари загарбників зазнали руйнувань 14 цивільних обʼєктів, з яких три — домівки.

Так, росіяни сім разів росіяни атакували Дружківку FPV-дронами. Поранень дістали двоє мирних мешканців. У місті також фіксували руйнування трьох багатоповерхівок та цивільної автівки.

У Костянтинівці внаслідок влучання російського безпілотника поранень зазнала людина. Окупанти пошкодили цивільну автівку.

Ще одна людина зазнала поранень в селі Добропілля. Там загарбники також пошкодили автівку.

По Краматорську війська Росії вдарили шістьма БпЛА – руйнувань зазнали заклад освіти, магазин та транспортні засоби.

Як звітують в Донецькій ОВА, всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати ще 421 людину, серед яких — 74 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська п’ять разів намагалися вклинитися в оборону, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти атакували в районах Лимана, Зарічного, Ямполя та Озерного.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі проводили штурми в районі Різниківки та в бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку загарбники один раз намагалися покращити своє становище в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку війська країни-агресорки провели 11 атак в районах Іллінівки, Плещіївки, Русиного Яру та в бік Костянтинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік Білицького, Заповідного, Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Василівки, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новопідгородного, Котлиного, Гришиного та Сергіївки.

Нагадаємо, ЗСУ фіксують присутність 90 танкової дивізії РФ у Покровську та спроби окупантів прорватися в бік Родинського через Мирноград. Водночас у Гришиному тривають стрілецькі бої — лише з початку травня підрозділи 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували та поранили 329 російських військових.