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У суботу, 1 серпня, у Краматорську з технічних причин скоротили подачу питної води за кількома адресами. Крім того, через ремонтні роботи селище Красногірка та частина селища Новий Світ теж тимчасово залишилися без водопостачання.

Про це повідомили у КВП “Краматорський водоканал”.

За інформацією підприємства, з технічних причин скоротили подачу питної води:

у Соцмістечку — на території від вулиці Дружби до вулиці Олександра Вишні та від бульвару Краматорського до вулиці Олекси Тихого;

у селищі Красногірка.

Також водопостачання припинили в частині селища Новий Світ через ремонтні роботи на перехресті вулиць Благодатної (12-го Грудня) та Гоголівської.

У “Краматорському водоканалі” попередили, що під час проведення ремонту на перехресті вулиць Центральної та Духовної (Лермонтова) відкриють пожежний гідрант. Жителів селища закликають бути уважними та обережними поблизу місця робіт.

За попередніми даними, ремонт у селищі Новий Світ планують завершити до 19:00 1 серпня. Про відновлення водопостачання за іншими адресами та подальший режим роботи підприємство обіцяє повідомити додатково.

Нагадаємо, Дружківський ЦНАП у Краматорську припинив свою роботу.