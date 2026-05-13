Для жителів Словʼянської громади з 18 організують безоплатні евакуаційні рейси до Харкова: як записатися

Богдан Комаровський
З 18 травня жителі Словʼянської громади зможуть потрапити на евакуаційні рейси від БФ “Шлях України”. Охочих відвезуть до транзитного центру у Харкові. Окрім евакуації, пропонують матеріальну допомогу та розселення. Як записатися — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Словʼянській МВА.

Там розповіли, що з понеділка, 18 травня, благодійний фонд “Шлях України” організує безоплатні евакуаційні рейси до транзитного центру у Харкові. Охочі зможуть отримати матеріальну та гуманітарну допомогу. При необхідності — надаватимуть і розселення у більш безпечних областях України, однак за наявністю вільних місць на день прибуття.

Попередньо, благодійники курсуватимуть тричі на тиждень понеділок, середа та пʼятниця. Записатися на них можна за телефонами гарячої лінії Словʼянської МВА:

  • +38 (099) 539-78-67;
  • +38 (099) 539-80-48;
  • +38 (066) 284-92-85;
  • +38 (095) 841-80-82;
  • +38 (099) 435-02-75;
  • +38 (099) 558-56-73;
  • +38 (099) 180-90-16.

