Група людей отримує інформацію про безпечний виїзд з зони конфлікту, організований волонтерами та службами евакуації.

З 18 травня жителі Словʼянської громади зможуть потрапити на евакуаційні рейси від БФ “Шлях України”. Охочих відвезуть до транзитного центру у Харкові. Окрім евакуації, пропонують матеріальну допомогу та розселення. Як записатися — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Словʼянській МВА.

Там розповіли, що з понеділка, 18 травня, благодійний фонд “Шлях України” організує безоплатні евакуаційні рейси до транзитного центру у Харкові. Охочі зможуть отримати матеріальну та гуманітарну допомогу. При необхідності — надаватимуть і розселення у більш безпечних областях України, однак за наявністю вільних місць на день прибуття.

Попередньо, благодійники курсуватимуть тричі на тиждень — понеділок, середа та пʼятниця. Записатися на них можна за телефонами гарячої лінії Словʼянської МВА:

+38 (099) 539-78-67;

+38 (099) 539-80-48;

+38 (066) 284-92-85;

+38 (095) 841-80-82;

+38 (099) 435-02-75;

+38 (099) 558-56-73;

+38 (099) 180-90-16.

