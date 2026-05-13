З 18 травня жителі Словʼянської громади зможуть потрапити на евакуаційні рейси від БФ “Шлях України”. Охочих відвезуть до транзитного центру у Харкові. Окрім евакуації, пропонують матеріальну допомогу та розселення. Як записатися — читайте далі.
Про ініціативу повідомили у Словʼянській МВА.
Там розповіли, що з понеділка, 18 травня, благодійний фонд “Шлях України” організує безоплатні евакуаційні рейси до транзитного центру у Харкові. Охочі зможуть отримати матеріальну та гуманітарну допомогу. При необхідності — надаватимуть і розселення у більш безпечних областях України, однак за наявністю вільних місць на день прибуття.
Попередньо, благодійники курсуватимуть тричі на тиждень — понеділок, середа та пʼятниця. Записатися на них можна за телефонами гарячої лінії Словʼянської МВА:
