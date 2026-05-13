Донеччина у трійці областей за кількістю пошкоджених та зруйнованих памʼяток: скільки їх на травень 2026-го

Розбитий скит у Богородичному Святогірської громади. Ілюстративне фото: Мінкульт

На травень 2026 року через російську агресію в Україні зруйновані та пошкоджені 1783 пам’ятки культурної спадщини, понад 200 з них — на Донеччині. Регіон посідає третє місце серед областей, які зазнали таких втрат.

Про це повідомили у Міністерстві культури.

За їхніми даними, на початок цього місяця в Україні зруйновані або ж пошкоджені через російську агресію 1783 памʼятки культурної спадщини, ще 2540 — обʼєкти такої інфраструктури. Серед них мають статус національного — 161, місцевого — 1460, а щойно виявлені — 162 обʼєкти.

У Мінкульті кажуть, що загалом пошкодження памʼяток фіксували в 18 областях країни. У трійці “лідерів”, зокрема:

Харківська область — 353;

Херсонська область — 303;

Донецька область — 225.

Посадовці зазначають, руйнування були у 46 громадах Донеччини. Однак підрахувати точну кількість закладів культури, які постраждали внаслідок бойових дій, не можуть через тимчасову окупацію.

Нагадаємо, через погіршення безпекової ситуації у Краматорську демонтували барельєф Василя Стуса та дві композиції. Це не єдині обʼєкти культурної спадщини, які зникли з вулиць міста — раніше розібрали пам’ятники Тарасу Шевченку та Леоніду Бикову. Їх готують до евакуації за межі Донецької області.