12 травня у двох мікрорайонах Словʼянська та селищі Мирне спостерігають проблеми із подачею води. Це сталося на тлі знеструмлень на одно із обʼєктів водопостачання.
Про це повідомили у Словʼянській МВА.
Там розповіли, що від ранку 12 травня один із водозаборів громади зазнав знеструмлень у селі Маяки. Через це перебої з подачею води можуть фіксувати у двох мікрорайонах Словʼянська, зокрема:
Окрім цього, проблеми можуть бути у селищі Мирне — за вісім кілометрів від міста.
У Словміськводоканалі запевняють, що подаватимуть воду після того, як зʼявиться світло. Однак там не вказують терміни такого відновлення.
Нагадаємо, працівники Донецькоблгазу до 13 травня проводитимуть планові роботи на газорозподільчій мережі в Краматорську, Слов’янську та Билбасівці Слов’янської громади. Частина будинків, розташованих у цих населених пунктах, тимчасово залишиться без газу.