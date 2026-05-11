Два позашкільних заклади зі Словʼянська планують приєднати до Донецького палацу молоді “Юність” (деталі)

Творчість. Ілюстративне фото: "Голоси дітей"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Влада Донеччини планує реорганізовувати два заклади позашкільної освіти зі Словʼянська — їх приєднають до КП “Донецький палац молоді “Юність” з Костянтинівки. З цього проводитимуть громадські слухання, подати свої пропозиції можна вже.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна.

За документом, Донецька обласна рада підготувала проєкт реорганізації двох закладів позашкільної освіти зі Словʼянська. Йдеться про:

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості;

Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва.

Їх планують приєднати до Донецького палацу молоді “Юність” у Костянтинівці, однак нині цей заклад працює дистанційно. Зокрема, його на сторінках активно звітують про різні онлайн-заходи для дітей.

Як зазначають посадовці, така реорганізація забезпечить ефективне управління об’єктами спільної власності громад області, а ще раціональне використання коштів бюджету. Водночас в обласній раді хочуть почути думку громадськості, тож запустили електронні консультації.

Свої пропозиції у довільній формі можна надсилати до 12 червня на скриньку: [email protected]. У листі просять додати примітку “Пропозиції до проєкту розпорядження”.

Нагадаємо, міністр освіти й науки підписав наказ про нову релокацію Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА), а також двох її структурних підрозділів до міста Хуст на Закарпатті. У 2022 році цей заклад вищої освіти перемістили з Краматорська до Тернополя, де навчання перейшло в дистанційний формат. Втім, у Хусті академія планує повернутися до очного навчання.