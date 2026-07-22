Двоє людей поранені через удар Росії по Словʼянську 22 липня

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 22 липня 2026-го. Фото: Словʼянська МВА

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22 липня війська країни-агресорки атакували Словʼянськ. Через удар поранень зазнали двоє людей. Окупанти також пошкодили інфраструктуру міста, зокрема заклад освіти та домівки.

Про це повідомив голова Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, близько 10:20 Словʼянськ знову опинився під російським авіаударом. Окупанти спрямували на місто чотири ФАБ-250.

Через атаку зазнали поранень двоє людей — 59-річний чоловік та 68-річна жінка. Першого госпіталізували, а друга відмовилася. Їй надали допомогу амбулаторно.

Загарбники також пошкодили 6 приватних будинків та частково зруйнували заклад освіти.

Нагадаємо, поліція за добу зафіксувала ще 1 499 ударів російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Атаки припали по лінії фронту та житлових кварталах регіону, серед цивільних вкотре не обійшлося без загиблих та поранених. Водночас на фронті росіяни не припиняють свого наступу.