Де лінія фронту у Донецькій області на 7 червня: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 6 червня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Понад 1,2 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області упродовж минулої доби. Через ці атаки загинули двоє людей, ще пʼятеро дістали поранень. Жертви серед цивільного населення фіксували у Дружківці та Краматорську. Більше про ситуацію — розповідаємо далі.

Які міста та села обстріляла Росії на Донеччині за 6 червня

Російська війська атакували загалом пʼятеро населених пунктів регіону, пишуть у поліції Донецької області. Так, окупанти били по Білозерському, Дружківці, Краматорську, Миколаївці та Черкаському.

Загалом армійці країни-агресорки завдали 1 268 ударів по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної уряду території Донеччини. Руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти, з них 19 житлових будинків.

Зокрема, по Краматорську росіяни завдали 14 ударів бомбами “КАБ-250” і дронами – загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранень. У місті фіксували руйнувань чотирьох багатоповерхівок та одного приватного будинку, собору, трамвайного депо, автівки.

Вісім разів окупант обстріляв Дружківку – авіабомбами, дронами та РСЗВ. Загинула цивільна, троє мирних жителів дістали травми. У місті також фіксували руйнування двох багатоквартирних і трьох приватних будинки, будівлі ЦНАПу і пенсійного фонду, а ще автомобіля швидкої медичної допомоги.

У Миколаївці пошкоджень зазнали три багатоквартирних і шість приватних будинків, у Черкаському – АЗС.

Окрім цього, у Білозерському російські війська пошкодили гараж.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 526 людей, зокрема 76 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 штурмів окупантів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Так, окупанти намагалися просунутися поблизу Новоселівки, Дружелюбівки, Озерного, Ставків та Дробишевого. На Слов’янському напрямку протягом минулої доби Сили оборони зупинили 8 спроб росіян просунутися у районах Рай-Олександрівки, Різниківки, Кривої Луки та Закітного. На Краматорському напрямку українські військові зупинили одну атаку в районі Часового Яру. На Костянтинівському напрямку загарбник провів 17 атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру та Іллінівки. На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 46 штурмових дій агресора в районах Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Білицького, Матяшевого, Василівки, Дорожнього, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного.

Нагадаємо, до України вдалося повернути п’ятьох українців, які перебували на території Росії. Серед них — 74-річна жінка з Маріуполя, яку росіяни депортували під час бойових дій у місті.