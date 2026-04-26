Де лінія фронту Донецької області на 26 квітня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області 25 квітня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Не менш як 1,3 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Через ці атаки загинули двоє людей, ще пʼятеро дістали поранень. Окупанти били по Дружківці та Олексієво-Дружківці. Більше про ситуацію — читайте далі.

Які міста та села обстріляли росіяни 25 квітня у Донецькій області

Упродовж минулої доби під вогнем окупантів були загалом вісім населених пунктів, пишуть у поліції Донеччини. Так, загарбники били по Дружківці, Краматорську, Миколаївці, Слов’янську, Олексієво-Дружківці, Кринках, Староварварівці та Тетянівці.

Загалом російські війська завдали 1 328 ударів по житлових кварталах та лінії фронту області. Руйнувань зазнали 47 цивільних обʼєктів, з яких 20 — житлові будинки.

Так, по Дружківці війська країни-агресорки завдали три удари, один з FPV-дронів влучив у цивільне авто. Одна людина загинула, троє зазнали поранень. У місті фіксували руйнування адмінбудівлі та автівки.

В Олексієво-Дружківці російський FPV-дрон також вбив людину. Тим часом Краматорськ витримав 11 атак — є поранений, пошкоджені 2 багатоповерхівки та 5 цивільних авто, трактор.

На Слов’янськ війська Росії скинули бомбу “КАБ-250” — поранень зазнав мирний житель. У місті фіксували руйнування 5 багатоповерхівок, приміщення автовокзалу, адмінбудівлі, поштового сервісу, релігійної споруди, розважального комплексу, 2 торгівельних приміщень, АЗС та автівки.

У Миколаївці внаслідок чотирьох обстрілів руйнувань зазнали 4 багатоповерхівки, адмінбудівля, заклад освіти та будинок культури.

У Тетянівці окупанти пошкодили 4 приватних будинки, а у Криницях – 5 осель.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 707 людей, зокрема 134 дитини.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак загарбників, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися просунутися в районах Діброви, Лимана, Нового Миру, Ставків та Середнього.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили три спроби росіян просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Озерного та Ямполя.

На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили. Однак на Костянтинівському відтинку війська країни-агресорки 13 разів атакували поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Іванопілля, Предтечиного та Іллінівки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 34 штурми агресора у районах Новопавлівки, Затишку, Родинського, Новоолександрівки, Покровська, Гришиного, Котлиного, Білицького, Удачного, Муравки, Молодецького та Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку противник шість разів атакував у районах Олександрограда, Січневого, Вороного, Тернового та Злагоди.

Нагадаємо, у прифронтовому Лимані сім’ю з двома дітьми повторно вивезли після того, як старший син зазнав тяжкого поранення під час вибуху. Юнак наразі перебуває в лікарні, а його рідних доправили у безпечніше місце.