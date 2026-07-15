Двох медиків та підприємця зі Слов’янська судитимуть за схему “розвʼязання питання” з ВЛК та ТЦК: що відомо про справу

Готівка, які фігурує у справі щодо підприємця та медиків зі Словʼянська. Фото: прокуратура Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

До суду скерували справу щодо двох медиків та підприємця зі Словʼянська — їх обвинувачують у схемі “розв’язання питання” з військово-лікарською комісією та ТЦК і СП. За свої “послуги” організатор вимагав сім тисяч доларів. Яке покарання загрожує фігурантам — читайте далі.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Як встановили слідчі, приватних підприємиць зі Словʼянська зміг залучити до схеми лаборанта комунального медичного закладу. Він мав підшуковувати “клієнтів” й виготовляти сфальсифіковані рентгенівські знімки. Згодом з ними почала співпрацювати й медична сестра військово-лікарської комісії, яка вносила неправдиві відомості до документів — за ними оформлювали висновки ВЛК без фактичного огляду.

“Через спільника ділок знайшов двох чоловіків, які хотіли оформити необхідні документи. Під час зустрічі він запевнив, що має зв’язки з посадовцями ТЦК та СП і ВЛК та може “розв’язати питання”. За свої “послуги” спочатку вимагав по 3 000 доларів США з кожного, а згодом збільшив суму до 7 000 доларів за двох. Для реалізації схеми рентген-лаборант виготовив військовозобов’язаним сфальсифіковані рентгенівські знімки хребта та стоп, котрі не входили в основну суму. За них окремо кожен сплатив по 5 000 грн”, — пояснили правоохоронці.

Отримавши від “клієнтів” копії особистих документів і матеріали обстежень, організатор передав їх медичній сестрі ВЛК. Вона внесла неправдиві відомості до карток медичного огляду, хоча фактично лікарів чоловіки не проходили, додали у прокуратурі. На підставі цих даних їм видали довідки, а після оновлення інформації в “Резерв+” обвинувачений вимагав передати решту коштів.

Під час одержання останнього платежу — 1 800 доларів США — його затримали правоохоронці. Чоловік намагався знищити гроші, розірвавши банкноти. Окрім цього, під час обшуків у фігуранта вилучили майже 500 тисяч гривень та понад 64 тисячі доларів. Ці гроші арештували та передали в управління АРМА.

Учасників схеми судитимуть за такими статтями:

організатора — ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 354, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України (за попередньою змовою групою людей; зловживання впливом; пособництво в підкупі працівника; пособництво в підробленні документів);

— ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 354, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України (за попередньою змовою групою людей; зловживання впливом; пособництво в підкупі працівника; пособництво в підробленні документів); працівника медзакладу — ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 354 КК України (підбурювання; зловживання впливом; підкуп працівника підприємства, установи чи організації);

— ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 354 КК України (підбурювання; зловживання впливом; підкуп працівника підприємства, установи чи організації); медичну сестру ВЛК — ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України (підбурювання; зловживання впливом; підроблення документів).

Їм може загрожувати до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, правоохоронці затримали та проводять обшуки у представників Маріупольського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки у Дніпрі. Серед них — молодший сержант та солдат. Їм інкримінують кримінальні правопорушення, передбачені статтями про вимагання та шахрайство.