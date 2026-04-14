Собор Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії у Словʼянську. Фото: Олександр Оніщенко

Собор Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, який належав до Української православної церкви Московського патріархату, перейшов до іншої релігійної організації. Віряни кафедрального храму проголосували за приєднання до Православної церкви України.

Про це пише Релігійно-інформаційна служба України з посиланням на голову парафіяльної громади Олександра Оніщенка.

За його словами, ще наприкінці вересня 2025-го вони з ініціативною групою парафіян організували збори громади. На них всі небайдужі проголосували за перехід Собору Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії від Української православної церкви Московського патріархату. Після цього до Донецької ОВА подали пакет документів про зміну юрисдикції храму — на Православну церкву України.

“Влада Словʼянська провела розслідування ситуації та підтвердила правомірність нашого переходу, внаслідок чого ось зараз я отримав вичерпні папери щодо юридичної доконаности переходу”, — розповів Оніщенко.

За його словами, представники УПЦ МП чинили опір і продовжують перешкоджати такому переходу, зокрема провели свої збори. Поки громада не проводила богослужіння в соборі. Духовну підтримку їм вже надав єпископ Донецький і Слов’янський ПЦУ Сава (в миру — Руслан Фризюк).

“Фізично ми не відправили там жодної служби, через низку технічних причин. Це — наступний етап, який чекає на повноту часу”, — зазначив голова парафіяльної громади.

Що відомо про Собор Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії у Словʼянську

Храм на привокзальній площі будували коштом мешканців міста наприкінці ХІХ ст. У 1920–1929 роках поруч з громадою Російської православної церкви там діяла парафія Української автокефальної православної церкви. У 30-х роках церкву перетворили на спортзал.

Під час німецької окупації, у 1942-43 роках, там відновила служіння громада УАПЦ. Після Другої світової війни й до початку 90-х років храм знову почали використовувати не за призначенням.

У 1993 році настоятель УПЦ МП митрополит Володимир надав йому статус кафедрального собору.

Нагадаємо, на квітень 2024 року найбільша кількість релігійних громад у Донецькій області була парафії УПЦ Московського патріархату. На другому місці — протестантські церкви, яких тут понад дві сотні. На підконтрольній частині області також діють католицькі, буддистські, мусульманські та юдейські релігійні громади, а також церкви Свідків Єгови.