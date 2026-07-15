“Хотів майбутньої окупації”: навідника із Малотаранівки засудили до 15 років увʼязнення

Засуджений за державну зраду мешканець Малотаранівки. Фото: прокуратура Донецької області

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Найближчі 15 років проведе у вʼязниці мешканець Малотаранівки, що у Краматорській громаді. Його засудили за державну зраду — чоловік збирав інформацію про базування підрозділів Сил оборони. Провини так і не визнав.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За матеріалами справи, наприкінці жовтня 2025 року російський військовий залучив до співпраці 52-річного мешканця Малотаранівки, що у Краматорській громаді. Чоловік погодився співпрацювати з окупантами, оскільки хотів майбутньої окупації селища. Для цього він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони України.

Упродовж кількох місяців селищанин передавав інформацію щодо розташування засобів артилерійського та зенітного ураження, блокпосту й військової техніки ЗСУ. За цей час встиг він надіслати у текстових повідомленнях сім локацій.

У 2026 році чоловіка викрили правоохоронці. На вирок він чекав під вартою, а згодом так і не визнав своєї провини — свою протиправну діяльність не заперечував.

Мешканця Малотаранівки засудили до 15 років увʼязнення за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, до 13 років загарбники засудили жительку Маріуполя Вікторію Максименко. Фейковий “Верховний суд ДНР” визнав дівчину винною у передачі ГУР даних про російських військових.