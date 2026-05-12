Комунальне підприємство “Словʼянське управління капітального будівництва” майже три роки не розраховувалося за опалення свого службового приміщення. Обласний теплопостачальник домігся повернення боргу через суд — разом із відсотками та інфляційними втратами сума перевищила 300 тисяч гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення Господарського суду Донецької області.

За даними справи, обласне підприємство “Донецьктеплокомуненерго” постачало тепло до приміщення КП на вулиці Поштовій, 44 у Словʼянську з листопада 2020 по січень 2023 року. За цей час борг за опалення склав майже 187 тисяч гривень. Ще 774 гривні — борг за абонентське обслуговування.

На момент звернення до суду на суму основного боргу встигли “набігти” інфляційні втрати — понад 92 тисячі гривень та 3% річних — ще 21 тисяча.

Під час розгляду справи відповідач фактично ігнорував суд: листи поверталися з відміткою “адресат відсутній за вказаною адресою”, а телефон у реєстрі не обслуговувався. Жодного відкликання чи заперечень КП не подало. Суд задовольнив позов повністю та стягнув із підприємства понад 304 тисячі гривень включно з судовим збором.

Втім, Донецьктеплокомуненерго, який у цій справі був позивачем, теж перебуває в непростому фінансовому становищі. З обласного теплопостачальника за рішенням суду мають стягнути понад 418 мільйонів гривень боргу перед “Нафтогаз Трейдинг” за газ, поставлений протягом опалювального сезону 2024-2025 років.

У КП тоді пояснювали, що подають тепло за зниженими тарифами на територіях активних бойових дій, де борг населення перевищив 2,5 мільярди гривень, а держава різницю між тарифами й ринковою ціною газу майже не покриває. Активи є, але доступу до них немає через окупацію частини регіону. Також підприємство попереджало: якщо кошти стягнути, під загрозою опиниться опалювальний сезон у Дружківці, Словʼянську та Краматорську. Суд аргументи почув, але борг все одно стягнув.

