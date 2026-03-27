Фірма “Лучіано”, яка десятиліттями була однією з візитівок Донеччини, привернула до себе увагу СБУ та журналістів через імовірні зв’язки з країною-агресоркою. Поки власники заявляли про втрату активів в окупації, їхній київський офіс нібито роками виплачував зарплату менеджерці на тимчасово непідконтрольній території. Слідство стверджує, що жінка переоформила бізнес за російськими законами.

Журналісти Вільного Радіо зібрали основні деталі з розслідування Bihus.Info.

Що відомо про кондитерську фірму, яку знає чи не кожен на Донеччині

Історія “Лучіано” почалася в Донецьку у 1996 році. Після початку російської агресії у 2014-му основне виробництво переїхало до Ірпеня, а юридичну адресу ТОВ “Онікс” (власника торгової марки) перереєстрували у Краматорську.

В окупованому Донецьку залишилася частина цехів компанії та розгалужена мережа збуту. Співвласник “Лучіано” Едуард Катковський стверджує, що до 2016 року структури комунікували, але згодом дороги “геть розійшлися”.

Проте факти, оприлюднені розслідувачами, вказують на зворотне.

Зв’язки “Лучіано” з Росією

Розслідування журналіста Bihus.Info Максима Опанасенка виявило документальні підтвердження того, що київський та донецький офіси “Лучіано” нібито підтримували фінансові та управлінські зв’язки навіть під час повномасштабного вторгнення.

Наприкінці 2022 року, коли окупаційна влада вимагала перереєстрації бізнесу, власники українського ТОВ “Онікс” — брати Катковські — видали довіреності на ім’я донецьких менеджерів: Марини Цибенко, Наталії Брагінської та Людмили Шостої. За матеріалами судових справ, ці документи дозволили оформити донецьке підприємство в російському реєстрі юросіб.

За даними “злитої” фінансової звітності, “Лучіано” в Донецьку — прибутковий бізнес, який фінансує країну-агресорку.

У 2024 році компанія мала понад 400 працівників і заробила близько 8 мільйонів доларів, сплативши майже 2 мільйони доларів податків до бюджету РФ.

Що кажуть у керівництві українського офісу “Лучіано”

Податкові дані свідчать: українське ТОВ “Онікс” продовжувало нараховувати зарплату Марині Цибенко протягом 2022–2023 років та навіть у першому кварталі 2024-го, хоча вона вже була громадянкою РФ і генеральною директоркою донецького відгалуження “Лучіано”. Наказ про її звільнення з української структури датований 20 березня 2024 року — документ про це вилучили під час обшуків у директорки компанії.

Едуард Катковський пояснює ситуацію “управлінською інерцією”:

“Єдине, як я це можу пояснити, — це просто якийсь інерційний шлейф… Є такі речі, які якось інерційно тривають, поки про них не починаєш замислюватися”, — говорить співвласник ТОВ “Онікс” у відео розслідувачів.

Катковський наголосив, що ані він, ані його брат не брали участі в управлінні донецьким офісом.

Так само заперечує будь-який зв’язок з окупантами й директорка українського офісу компанії Ірина Петрановська, хоча її тезка фігурує у зарплатних відомостях донецького “Лучіано”.

Ще один співвласник “Оніксу” Олег Фефелов мешкав у Донецьку до початку 2023 року та не коментує деталі контактів із донецькими менеджерами.

Що інкримінують представникам “Лучіано”

Служба безпеки України розслідує справу за статтею “Пособництво державі-агресору”.

Марина Цибенко, Людмила Шоста та Наталія Брагінська отримали заочні підозри. Усіх трьох оголосили в розшук.

Слідство має з’ясувати, чи дії київського офісу були свідомим планом для збереження прибуткових активів в окупації, чи просто проявом управлінської недбалості.

Нагадаємо, у лютому 2026 року правоохоронці зареєстрували 70 кримінальних справ за держзраду, 130 випадків ймовірної співпраці з окупантами та 9 проваджень щодо передачі даних про ЗСУ. Про частину цих справ журналісти Вільного Радіо розповіли у матеріалі.