Ілюстративне фото: Запорізька обласна клінічна лікарня

Комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня №2” Краматорської міської ради опублікувало тендер на закупівлю офтальмологічного обладнання, яке допоможе ефективніше перевіряти зір і точніше визначати захворювання очей.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

За умовами закупівлі планується придбати:

1 комплект авторефкератометру зі столом — цей прилад автоматично перевіряє зір, визначає короткозорість, далекозорість та астигматизм, щоб точно підібрати окуляри;

один комплект оптичного біометра зі столом — вимірює розміри ока, товщину рогівки та глибину передньої камери, важливий для операцій і підбору лінз;

комплект оптико‑когерентного томографа з ангіографією та столом — робить детальні 3D-знімки сітківки та кровоносних судин ока для діагностики глаукоми, діабетичної ретинопатії та інших хвороб;

комплект безконтактного тонометра з пахіметром та столом — вимірює внутрішньоочний тиск без торкання ока та товщину рогівки, допомагає виявляти глаукому;

один комплект офтальмологічного периметра зі столом — перевіряє боковий зір і допомагає виявляти проблеми з полем зору.

оптичну систему — дає змогу лікарю уважно роздивитися всі структури ока під великим збільшенням;

аналізатор зору з додатками — проводить різні тести на гостроту зору та функції очей;

сіноптофор — спеціальний тренажер, який допомагає очам працювати разом, корисний при косоокості та проблемах із координацією зору.

Наразі лікарня чекає на пропозиції від потенційних постачальників. За планом, отримати обладнання заклад має до 31 грудня 2026 року включно.

