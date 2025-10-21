Томограф Aquilion TSX-101A. Фото: Radiology oncology systems

Краматорська міська лікарня №2 планує власним коштом придбати рентгенівську трубку для системи комп’ютерної томографії. Очікувана вартість — понад 5 мільйонів гривень з ПДВ.

Про цей тендер ми дізналися із системи публічних закупівель Prozorro.

За технічними вимогами, нова рентгенівська трубка має бути витривалою, швидко охолоджуватися після роботи й забезпечувати чіткі знімки навіть під час тривалого навантаження. Придбати хочуть трубку марки Toshiba або Canon моделі Aquilion TSX-101A, адже вона підходить до вже наявного томографа.

Для довідки: Рентгенівська трубка — одна з найважливіших деталей у роботі томографа. Вона створює рентгенівське випромінювання, завдяки якому апарат “бачить” внутрішні органи.

Потужність обладнання має дозволяти проводити складні обстеження з високою напругою — до 150 кіловольтів, а сама трубка повинна важити максимум 70 кілограмів. Її мають поставити у зборі — разом із кабелем високої напруги та системою охолодження.

Трубка має бути новою, не відновленою, і придатна до експлуатації ще щонайменше 12 місяців.

До участі у тендері допускаються лише компанії, які мають чинну ліцензію на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання та можуть підтвердити, що обладнання внесене до державного реєстру медичної техніки.

Купити трубку лікарня планує за власні кошти, які отримала від господарської діяльності. Пропозиції прийматимуть до 26 жовтня, а доставити товар мають до кінця 2025 року.

