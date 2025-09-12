Модульна котельня. Ілюстративне фото: газета "Місто"

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Краматорське комунальне підприємство “Міська лікарня №2” до опалювального сезону друге намагається замовити будівництво модульної котельні на вулиці Героїв України, де розташований травматологічний корпус медзакладу. Раніше у серпні медзаклад намагався провести цю закупівлю, однак скасував її через помилку в документах.

Новий тендер на будівництво котельні журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі державних закупівель Prozorro. Він з’явився там 11 вересня.

Це будівництво і надалі планують фінансувати з місцевого бюджету, однак замовник зменшив максимальну ціну, яку готовий заплатити за роботи: тепер вона становить 2 255 792,60 гривень. Під час першої спроби замовити будівництво аналогічного об’єкта лікарня була готова заплатити до 2 283 657 гривень, тобто майже на 28 тис. грн більше. Втім, через цю ціну серпневі торги й скасували: замовник зазначив, що суму вказали у документах помилково, а змінити її після оголошення тендеру вже не можна було.

Котельня, яку планують будувати, повинна мати модульну конструкцію та газово-дизельну енергетичну основу. Від підрядника просять провести весь спектр будівельних робіт за технічним завданням: від заливки фундаменту під об’єкт до огородження території.

Всередині котельні розмістять два однакові котли, кожен з яких має теплопродуктивність до 30 Гкал/год та може працювати як на дизелі, так і на газоподібному паливі.

У цілому, технічні вимоги майже не зазнали змін у порівнянні з завданням від серпня, однак відмінності все ж є: від підрядника більше не вимагають перевозити ґрунт для огорожі території.

У новому проєкті договору змінилися і терміни виконання робіт. Тепер від підрядника просять провести роботи до 30 листопада 2025 року. Якби серпневі торги не скасували та лікарня знайшла виконавця, він повинен був би звести котельню до 15 жовтня, тобто до дати орієнтованого початку опалювального сезону. Втім, через затримку, спричинену помилкою в документах, об’єкт може з’явитися в місті пізніше.

Пропозиції від підрядників приймають до кінця доби 25 вересня, а сам аукціон — почнеться 26 вересня о 12:38.

Нагадаємо, щоб забезпечити тепло в житлових будинках та соцоб’єктах у Краматорську встановлюють дві нові модульні котельні — газову та твердопаливну. Це частина підготовки до опалювального сезону 2025–2026 років. На неї в бюджеті заклали понад 100 млн грн.