89 тисяч доларів готівкою, золото, Audi Q8 та майже 2,5 млн грн відсотків від британської компанії, яку поліція підозрює у шахрайстві, — про такі статки відзвітував генеральний директор “Води Донбасу” Ігор Новак. Розповідаємо, що ще є у його декларації за 2025 рік.

Про доходи та майно посадовця журналісти Вільного Радіо дізналися з його декларації за 2025 рік та повідомлення про зміни у майновому стані з Єдиного реєстру декларацій НАЗК.

Що відомо про директора “Води Донбасу” Ігоря Новака

КП “Компанія «Вода Донбасу»” — комунальне підприємство Донецької обласної ради, засноване у 2007 році. Воно забезпечує водопостачання та водовідведення для жителів Донеччини. Ігор Новак очолює компанію на посаді генерального директора. Згідно з його деклараціями на сайті НАЗК, він обіймає цю посаду щонайменше з 2022 року.

Зареєстрований посадовець у Донецьку, але фактично проживає у Краматорську. Членів сімʼї у декларації він не зазначає.

Крім роботи у “Воді Донбасу”, Новак є власником двох українських компаній — ТОВ “Сіт-Інвест” та ТОВ “НВТ «Укртехстандарт»”, зареєстрованих ще у 2013-2015 роках.

Скільки заробив директор “Води Донбасу” за 2025 рік

За минулий рік Ігор Новак отримав від “Води Донбасу” 2 139 972 гривні зарплати — це приблизно 178 тисяч гривень на місяць. Також підприємство виплатило йому 24 915 грн як додаткові блага та 1 280 грн за навчання.

Окрім доходів від комунального підприємства, у декларації вказана й британська компанія Sincere Systems Group LTD, зареєстрована в Лондоні. Від неї Новак отримав 2 455 619 гривень відсотків — це перевищує його річну зарплату на посаді директора комунального підприємства.

Загалом доходи посадовця за рік склали понад 4,6 млн гривень.

Sincere Systems Group LTD — британська компанія, зареєстрована у Лондоні у 2020 році. За даними медіа AIN.UA, фірма працювала за схемою фінансової піраміди: людям обіцяли 15% прибутку на місяць під виглядом інвестицій. Коли виплати припинилися, компанія перейменувалася на S-Group. Національна комісія з цінних паперів внесла її до списку шахрайських проєктів, а британський регулятор FCA попередив, що компанія працює без ліцензії. Національна поліція України відкрила проти неї кримінальне провадження.

На рахунку цієї ж компанії директор “Води Донбасу” тримає ще 50 тисяч доларів.

Які ще накопичення є у директора підприємства з Донеччини

Готівкою Ігор Новак зберігає 89 тисяч доларів та 1 050 000 гривень. В Ощадбанку лежить ще 423 691 гривня. Окремо посадовець задекларував золото на 838 571 гривню.

Рахунки він має одразу у чотирьох банках: Ощадбанк, “ОТП Банк”, “ПриватБанк” і “Сенс банк”.

Яке майно декларує Ігор Новак

З нерухомості посадовець декларує гараж площею 24,3 кв. м у Краматорську, придбаний ще у 2007 році. Крім того, він користується квартирою площею 67 кв. м у Краматорську, яка належить Олександру Петракову.

Є у Новака й незавершений обʼєкт будівництва — нежитлове приміщення площею 3,9 кв. м у Києві, право власності на яке досі офіційно не зареєстроване.

У 2025 році Новак придбав автомобіль Audi Q8 2019 року випуску за 2 500 000 гривень. Також він купив карабін SIG M400 за 100 000 гривень.

Карабін — це різновид вогнепальної зброї, зазвичай із укороченим стволом, який у цивільному обігу використовують, зокрема, для спортивної стрільби чи полювання (за наявності дозволу).

Серед іншого майна — колекція предметів мистецтва: дві картини, куплені у 2012-2013 роках за 56 та 67 тисяч гривень, а також статуетка вартістю 48 тисяч гривень.

Чотири обʼєкти за пʼять днів вже у 2026 році

Окремо Ігор Новак подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у звʼязку з покупками, здійсненими у березні 2026 року.

12 березня він придбав у Краматорську садовий будинок площею 112,5 кв. м за 401 100 грн та земельну ділянку площею 568 кв. м за 34 100 грн. Продавцем виступила Галина Рублевська.

16 березня Новак став володарем житлового будинку площею 161,2 кв. м та земельної ділянки площею 1 047 кв. м у селищі Ясногірка Краматорського району. Обидва обʼєкти придбані у Ганни Соболевської загалом за 614 тисячі гривень.

