У Словʼянській громаді затвердили програму підтримки захисників та їхніх родин на 2026-2028 роки. Загалом на неї передбачили близько 29 мільйонів гривень. Гроші підуть на виплати пораненим, дітям загиблих, санаторне лікування, іпотеку для ветеранів і спорудження памʼятників.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Комплексної програми соціального захисту та підтримки захисників і захисниць України та їхніх родин на 2026-2028 роки.

Найбільше коштів у програмі заклали на підтримку важкопоранених військових. У 2026 році 18 людей отримають загалом 900 тисяч гривень. З наступного року кількість отримувачів зросте до 50, а річний обсяг виплат — до 2,5 мільйона гривень. Загалом за три роки це 5,9 мільйона гривень із бюджету громади.

Решту грошей розподілили так:

4,2 мільйона гривень — щомісячні виплати 39 дітям загиблих, полонених і зниклих безвісти (по 1,4 мільйона на рік);

3,6 мільйона гривень — спорудження памʼятників загиблим (по 1,2 мільйона щороку протягом трьох років);

2,75 мільйона гривень — виплати ветеранам і військовим до Дня захисників і захисниць України: у 2026 році — 750 тисяч гривень для 75 людей, у 2027-2028 роках — по мільйону гривень для 100 людей щороку;

1,8 мільйона гривень — санаторно-курортне лікування або програми соціального відновлення для 20 ветеранів і родичів загиблих щороку (по 600 тисяч на рік з обласного та місцевого бюджетів);

1,5 мільйона гривень на рік — допомога на поховання для 30 сімей загиблих;

200 тисяч гривень на рік — підтримка для придбання житла через іпотеку для одного ветерана;

60 тисяч гривень на рік — заохочення ветеранам, які здобудуть призові місця в адаптивному спорті.

Окремо передбачили разові виплати до Дня захисників і захисниць дітям загиблих і зниклих безвісти:

у 2026 році — 170 тисяч гривень для 34 дітей;

у 2027-2028 роках — по 250 тисяч гривень для 50 дітей щороку.

Крім того, ці діти матимуть право на безкоштовне харчування в садочках і школах та навчання коштом бюджету. У 2026 році це стосується 50 дітей, з 2027-го — по 100 щороку. Окремих коштів на це у програмі не закладали.

