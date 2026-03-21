У Словʼянській громаді затвердили програму підтримки захисників та їхніх родин на 2026-2028 роки. Загалом на неї передбачили близько 29 мільйонів гривень. Гроші підуть на виплати пораненим, дітям загиблих, санаторне лікування, іпотеку для ветеранів і спорудження памʼятників.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Комплексної програми соціального захисту та підтримки захисників і захисниць України та їхніх родин на 2026-2028 роки.
Найбільше коштів у програмі заклали на підтримку важкопоранених військових. У 2026 році 18 людей отримають загалом 900 тисяч гривень. З наступного року кількість отримувачів зросте до 50, а річний обсяг виплат — до 2,5 мільйона гривень. Загалом за три роки це 5,9 мільйона гривень із бюджету громади.
Решту грошей розподілили так:
Окремо передбачили разові виплати до Дня захисників і захисниць дітям загиблих і зниклих безвісти:
Крім того, ці діти матимуть право на безкоштовне харчування в садочках і школах та навчання коштом бюджету. У 2026 році це стосується 50 дітей, з 2027-го — по 100 щороку. Окремих коштів на це у програмі не закладали.
