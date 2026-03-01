Майже вдвічі менше, ніж у січні: за лютий у Словʼянську народилися 16 дітей

Пологовий будинок у Слов'янську. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

За лютий 2026-го у Словʼянську зʼявилися на світ 16 дітей — майже вдічі менше, ніж було у січні. Нині у регіоні функціонує останній пологовий.

Про це повідомили у Словʼянській МВА.

В останньому на підконтрольній частині Донеччини пологовому будинку упродовж лютого 2026 року народилися 16 немовлят — це майже вдічі менше, ніж було у перший місяць зими. Тоді на світ зʼявилася 31 дитина.

Як і попереднього місяця, хлопчиків у лютому було більше, ніж дівчаток: 10 проти 6.

Зазначимо, що торік за перший місяць на світ у пологовому відділенні Слов’янська з’явилося 56 дітей: 34 хлопчики та 22 дівчинки. Загалом упродовж 2025 року в Слов’янську з’явилися на світ 503 немовляти.

Найбільше народжень зафіксували на початку року — у січні та березні. Найменше ж дітей народилося в листопаді — 22 (14 хлопчиків та 8 дівчаток). Раніше ми вже писали, що першим у 2026 році в Слов’янську народився хлопчик. Назвали його Олександром.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали про роботу останнього пологового на підконтрольній частині Донеччини в умовах регулярних обстрілів Слов’янська в окремому репортажі.