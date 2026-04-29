Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Цьогоріч в Очеретинській громаді на соціальний захист населення планують виділити понад 17,2 мільйона гривень. На які заходи й для кого можуть розподілити кошти, розповідаємо далі.

Про заплановані видатки на соцзахист в Очеретинській громаді журналісти Вільного Радіо дізналися зі змін до місцевої програми економічного і соціального розвитку на 2026 рік.

Понад 3,8 мільйона гривень в Очеретинській громаді планують виділити на роботу місцевої установи з надання соціальних послуг.

Ще понад 4,5 мільйона власних коштів там мають намір розподілити на інші заходи з підвищення якості життя населення, що потребує допомоги:

на матеріальну допомогу сімʼям із дітьми з інвалідністю та багатодітним родинам — 200 тисяч гривень для 20 одержувачів;

на матеріальну допомогу людям з інвалідністю, людям похилого віку, ВПО та іншим категоріям жителів, які перебувають у складних життєвих обставинах — понад 1 мільйон гривень для 213 людей;

на матеріальну допомогу постраждалим від Чорнобильської катастрофи — 200 тисяч для 20 жителів;

на матеріальну допомогу пораненим, онкохворим і тяжкохворим людям, а також постраждалим від Чорнобильської катастрофи — 375 тисяч для 23 людей;

на одноразову допомогу людям похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах — 300 тисяч для 30 одержувачів;

на щомісячну стипендію людям від 100 років — 24 тисячі для однієї людини;

на матеріальну допомогу для поховання — 30 тисяч для трьох отримувачів;

на матеріальну допомогу мобілізованим під час воєнного стану — 832 тисячі для 25 людей;

на матеріальну допомогу людям, які вперше уклали контракт на проходження військової служби — 100 тисяч для двох одержувачів;

на допомогу на проживання сім’ям переселенців із дітьми у складних життєвих обставинах — 150 тисяч для 15 отримувачів;

на допомогу на проживання людей з інвалідністю, а також сімей переселенців, які виховують дітей з інвалідністю — 150 тисяч для 15 одержувачів;

на допомогу на проживання іншим категоріям ВПО — 804 тисячі для 134 переселенців;

на разову грошову допомогу звільненим із полону цивільним — 300 тисяч для двох колишніх полонених;

на разову грошову допомогу цивільним, які дістали поранень під час виконання завдань військових адміністрацій щодо підвищення обороноздатності держави — 50 тисяч для однієї людини.

Також у межах цього завдання кілька заходів планують профінансувати коштом обласного бюджету. Так, звідти хочуть спрямувати 12 тисяч гривень на матеріальну допомогу для вісьмох постраждалих від Чорнобильської катастрофи й понад 3 тисячі на компенсації за бензин, ремонт і техобслуговування автомобілів і транспортне обслуговування пʼятьом людям з інвалідністю.

Та найбільше — понад 8,7 мільйона гривень — у громаді планують виділити на соціальний захист ветеранів і членів їхніх сімей. Переважно фінансувати ці заходи хочуть коштом місцевого бюджету:

на соціальну адаптацію ветеранів та членів їхніх сімей — близько 205 тисяч гривень для 12 одержувачів;

на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування ветеранів — 420 тисяч (планують фінансувати навпіл із обласним бюджетом) для 14 людей;

на матеріальну допомогу на поховання загиблих або померлих захисників і захисниць для їхніх родичів — 400 тисяч для восьми отримувачів;

на матеріальну допомогу членам сімей загиблих або померлих захисників і захисниць — 20 тисяч (із обласного бюджету) для чотирьох одержувачів;

на одноразову допомогу звільненим із полону військовим — 500 тисяч для 10 людей;

на матеріальну допомогу важкопораненим військовим — 900 тисяч для 18 отримувачів;

на матеріальну допомогу дітям зниклих безвісти, а також загиблих або померлих захисників і захисниць до Дня захисників і захисниць України — 40 тисяч для восьми дітей;

на щомісячну матеріальну допомогу дітям, які мають статус членів сімʼї загиблих або померлих захисників і захисниць, захоплених у полон військових і зниклих безвісти під час проходження служби — 108 тисяч (із обласного бюджету) для трьох людей;

на матеріальну допомогу сімʼям зниклих безвісти — 300 тисяч для 12 одержувачів;

на матеріальну допомогу ветеранам, які здобувають призові місця у спортивних заходах з адаптивних видів спорту на державному та місцевому рівнях — 30 тисяч для однієї людини;

на матеріальну допомогу захисникам і захисницям, ветеранам війни до Дня захисників і захисниць України — понад 2,2 мільйона гривень для 222 одержувачів;

на забезпечення іпотечного кредитування ветеранам війни для купівлі житла — 3,4 мільйона для 17 людей;

на матеріальну допомогу на спорудження памʼятника — 100 тисяч для 2 людей;

на облаштування місць поховання захисників і захисниць, меморіальних комплексів, Алей слави для почесних поховань ветеранів війни — 15 тисяч на три місця;

на встановлення меморіальних дошок, памʼятних знаків на честь загиблих або померлих ветеранів на Донеччині або сприяння встановленню таких обʼєктів в інших громадах — 120 тисяч для встановлення трьох обʼєктів;

на збереження памʼяті про російсько-українську війну та вшанування загиблих ветеранів через створення музеїв, окремих експозицій, друкування книг тощо — 10 тисяч на один захід.

Зауважимо, що від початку заплановані витрати на соціальний захист в Очеретинській громаді були іншими. Так, раніше на них загалом закладали на понад 200 тисяч гривень менше. Також там планували менше заходів, зокрема взагалі не було таких щодо вшанування памʼяті, й суми виплат на цей напрям були іншими.

