Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Військовий попався на водінні без прав та сподівався домовитися з патрульними, які зупинили його на одній з вулиць міста. Гроші поліцейські не взяли — натомість відкрили кримінальне провадження на додачу до адміністративного.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному реєстрі судових рішень. На сайті Судова влада оприлюднили ім’я фігуранта.

За матеріалами справи, 28 січня 2026 року близько десятої ранку на вулиці Ізюмській у Словʼянську патрульні зупинили військового. Він їхав за кермом, хоча права на керування у нього відібрали раніше. Щоб патрульні не складали протокол, чоловік запропонував їм 10 тисяч гривень. Поліцейські гроші не взяли.

У суді Ілля Г. визнав провину і допомагав слідству. Суд визнав його винним у спробі підкупити поліцейських (ч. 1 ст. 369 КК України) і призначив 17 тисяч гривень штрафу на користь держави. Це стало додатковим покаранням до початкового штрафу за водіння без прав у 17 тисяч гривень.

