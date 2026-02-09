Олексій Нечаєв зі Словʼянська відновив родинну стоматологію коштом "Власної справи". Фото: надане Донецькою обласною службою зайнятості

Олексій Нечаєв зі Слов’янська відновив родинну справу завдяки грантовій програмі “Власна справа”. Чоловік знову відкрив стоматологічну клініку, яку свого часу заснували його батьки, однак втратили через війну. На отримані кошти він придбав необхідне обладнання, а ще створив нові робочі місця.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіли у Донецькій обласній службі зайнятості.

Олексій Нечаєв зі Слов’янська — практикуючий стоматолог із багаторічним досвідом, який вирішив відродити родинну справу. Свій професійний шлях чоловік будував роками, працюючи у державних і приватних клініках, надаючи допомогу пацієнтам із різними діагнозами — від нескладних до комплексних.

Водночас, каже Олексій, мав чітку мету — відновити стоматологічну клініку, яку свого часу заснували його батьки, однак втратили її через війну. Реалізація такого задуму потребувала певних фінансових ресурсів, тож він звернувся до фахівців служби зайнятості. Вони й розповіли підприємцю про можливість отримати мікрогрант за програмою “Власна справа”, а після подачі заявки супроводжували його на всіх етапах участі у проєкті.

Отримані грантові кошти дали змогу Олексієві придбати стоматологічне обладнання та інструменти й розпочати роботу власного кабінету. Крім того, на створені робочі місця чоловік працевлаштував адміністратора та лікаря-стоматолога. З підбором кандидатів йому допомогли рекрутери.

“Співпраця з роботодавцем триває і надалі: фахівці інформують підприємця про інші програми фінансової підтримки та можливості розвитку бізнесу. Такий комплексний супровід дозволяє підприємцям не лише започаткувати власну справу, а й впевнено масштабувати її”, — пояснили у Службі.

Вони закликають охочих долучитися до програми “Власна справа”, подавши заявку за цим посиланням.

Нагадаємо, у квітні 2025-го держава збільшила фінансування грантів за програмою “Власна справа” вдвічі. Започаткувати свій бізнес можуть усі охочі — від ветеранів до ВПО та безробітних.