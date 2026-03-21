Наслідки ударів по Донеччині 20 березня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Минулої доби російські війська завдали понад 1,4 тисячі ударів по житловому сектору та вздовж лінії фронту на Донеччині. Внаслідок обстрілів загинули пʼятеро мирних жителів, ще чотирнадцять зазнали поранень. Під вогонь потрапили Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Словʼянськ та інші населені пункти регіону. Детальніше про ситуацію розповідаємо далі.

Під обстріли окупантів потрапили 9 населених пунктів Донеччини

20 березня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Словʼянськ та селища Дробишеве, Олексієво-Дружківка, Райгородок і Чернігівка.

У Дробишевому росіяни атакували FPV-дроном автомобіль із цивільними — троє людей загинули, ще одна людина поранена.

В Олексієво-Дружківці два FPV-дрони влучили у волонтерське авто Гуманітарної місії “Проліска” під час евакуації та біля приватного будинку. Унаслідок атаки двоє цивільних загинули. Ще четверо поранені, їх прооперували.

Чотири обстріли прийшлися на Миколаївку — серед мирних жителів є п’ятеро поранених, пошкоджені три багатоквартирні та два приватні будинки, заклад освіти, адмінбудівля та медзаклад.

У Дружківці внаслідок удару FPV-дрона виникла пожежа у 9-поверховому будинку, повідомили у ГУ ДСНС у Донецькій області. Загорілися балкони та квартири з 5 по 9 поверхи. Рятувальники вивели з квартири на 7 поверсі жінку, яка не могла самостійно вибратися, і передали її медикам. Пожежу ліквідували на площі 150 кв. м. Пошкоджені також приватні будинки та цивільне авто.

У Костянтинівці внаслідок удару FPV-дрона одна людина зазнала поранень, також пошкоджений приватний будинок.

У Райгородку — одна поранена людина, пошкоджений приватний будинок.

На Чернігівку Добропільської громади російська армія скинула авіабомбу “КАБ-250” — один поранений.

По Краматорську російські війська завдали чотирьох ударів, внаслідок чого постраждали багатоквартирний і два приватні будинки, об’єкт інфраструктури та три цивільні авто. Після опівночі від ще одного обстрілу зазнав пошкодження ринок.

Слов’янськ потрапив під п’ять ударів, з них три бомбові — пошкоджені кафе, магазин, офісне та нежитлові приміщення.

З прифронтових громад за добу евакуювали 582 людей, серед них — 72 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 20 березня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 161 бойове зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку російські війська атакували один раз, намагаючись вклинитися в оборону поблизу Дробишевого;

на Словʼянському напрямку оборонці зупинили сім спроб просування у районах Рай-Олександрівки, Ямполя та Платонівки;

на Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили;

на Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 22 атаки у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки;

на Покровському напрямку захисники зупинили 32 штурмові дії у районах Родинського, Білицького, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Новопавлівки, Філії та Біляківки;

на Олександрівському напрямку російські війська атакували тричі в районах Тернового, Красногірського та Калинівського.

Нагадаємо, начальник ДонОВА Вадим Філашкін підписав наказ про примусову евакуацію дітей з окремих вулиць Слов’янська, які найбільше потерпають через обстріли. Наразі документ передали на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуації.