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Наступного тижня в частині Краматорська, Словʼянська й Билбасівки не буде газу: адреси

Марія Санатарчук
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29 червня і 1 липня на обʼєктах газорозподільної системи Краматорська, Словʼянська й Билбасівки будуть проводити планові ремонтно-профілактичні роботи. Через це деякі будинки тимчасово залишаться без газу. Розповідаємо, де саме очікувати відключень.

 

Про призупинення газопостачання попередили в АТ “Донецькоблгаз”.

У Краматорську 29 червня без газу тимчасово залишаться будинки №3 і №4 по вулиці Степана Чубенка.

У Словʼянську обмеження застосують 1 липня — там блакитне паливо певний час не подаватимуть до будинку №3 по вулиці Парковій.

Водночас більше будинків без газопостачання залишиться в Билбасівці. Як і в Краматорську, його не буде 29 червня. Обмеження торкнуться адрес:

  • вулиця Українських добровольців, будинки №1-а—11;
  • вулиця Центральна, будинки №232—256;
  • вулиця Шкільна, будинки 3-а—23;
  • провулок Шкільний, будинки №4—22. 

Повернути подачу газу до будинків обіцяють якнайшвидше після завершення робіт.

Раніше ми розповідали, що в Краматорську на ремонт тепломереж і газопроводу готові витратити вже понад 37 млн грн. І це тільки плани від червня.

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