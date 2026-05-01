У деяких будинках Краматорська й Словʼянська 4 і 6 травня 2026 року тимчасово припинять подачу газу. Про причину обмеження й адреси, до яких його застосують, розповідаємо далі.

Про призупинення газопостачання попередили в АТ “Донецькоблгаз”.

Фахівці служби пояснили, що обмеження запроваджують у звʼязку з плановими ремонтно-профілактичними роботами на обʼєктах газорозподільної системи. Через це блакитного палива не буде:

у Краматорську — вул. Академічна, буд. 56 і буд. 58 (4 травня);

у Словʼянську — вул. Батюка, буд. 62 (4 травня);

у Словʼянську — вул. Батюка, буд. 48 (6 травня).

Повернути подачу газу за адресами обіцяють якнайшвидше після завершення робіт.

Нагадаємо, 1 травня 2026 року Краматорськ частково залишився без води через аварійний ремонт.