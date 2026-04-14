“Незаконно преміювала підлеглих на 3,2 млн грн”: ексдиректорка Маріупольської лікарні №1 Мамаєва отримала нову підозру

Ексдиректорка Маріупольської міської лікарні №1 Лариса Мамаєва. Фото: прокуратура Донеччини, Депутатський корпус Маріуполя

Ексдиректорку Маріупольської міської лікарні №1 Ларису Мамаєву підозрюють у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, вона безпідставно “преміювала” підлеглих на 3,2 мільйона гривень. Жінка також фігурує у справі щодо умисного завищення штату лікарні.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Як вдалося зʼясувати правоохоронцям, у період з квітня 2022 року по 31 грудня 2023-го директорка КНП “Маріупольська міська лікарня №1” незаконно преміювала працівників. Так, вона нібито умисно підписала накази про нарахування їм додаткових виплат “за складність та розширення зони обслуговування” — попри вимушений простій медзакладу.

Розмір заохочення, за даними прокуратури, становив 50% від посадових окладів. Слідчі вважають, що протиправні дії підозрюваної призвели до безпідставного перерахування понад 3,2 мільйона гривень бюджетних коштів.

Зазначимо, що правоохоронці традиційно не називають імені фігурантки, але на зміненій у повідомленні фотографії можна впізнати Ларису Мамаєву. За даними з відкритих джерел, жінка очолювала Маріупольську міську лікарню №1 до жовтня 2025-го. Після її відсторонення в.о. директора став Геннадій Волков.

Ексдиректорці заочно оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Вона фігурує і в іншій справі – щодо буцімто умисного завищення штату лікарні, внаслідок чого працівникам незаконно сплатили понад 13,2 мільйона гривень з бюджету.

Мамаєву оголосили в розшук, однак вона залишається чинною депутаткою Маріупольської міської ради.

