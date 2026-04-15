Чоловік підшукував військовозобовʼязаних, які хотіли виїхати до ЄС, оформлював їм фіктивні медичні документи та вносив неправдиві дані до реєстрів аби зняти людей з військового обліку. Вже перший з клієнтів виявився агентом слідства, тож при передачі хабара запросив з собою правоохоронців.

Обставини цієї справи журналісти Вільного Радіо дізналися з матеріалів судового реєстру. Ім’я обвинуваченого оприлюднили у відкритих документах на сайті “Судова влада України”.

За даними слідства, працівник поліції охорони у Словʼянську Олександр Г. разом зі спільником організував схему, яка дозволяла незаконно переправляти чоловіків за кордон.

Фігуранти підшукували військовозобов’язаних, які хотіли виїхати до країн ЄС, але не мали для цього законних підстав під час воєнного стану. Схема базувалася на фіктивних медичних довідках і внесенні неправдивих даних до системи “Оберіг”, щоб знімати людей з військового обліку.

Так, у лютому 2025 року чоловік зустрівся з потенційним “клієнтом” у Слов’янську й запропонував оформити документи про інвалідність. Під час наступних зустрічей він озвучив ціну — 20 тисяч доларів США.

За ці гроші чоловік обіцяв зробити документи “заднім числом”, нібито за 2018-2019 роки, щоб усе виглядало законно і дозволяло безперешкодно виїхати за кордон.

За даними справи, згодом сума зросла до 21 тисячі доларів. Він пояснив це труднощами з видаленням даних із електронних реєстрів за участі знайомих у ТЦК. Також він передав список документів, які потрібно підготувати, зокрема результати МРТ і копії паспортів, щоб імітувати хворобу.

У квітні 2025 року Олександр отримав документи та перші 1000 доларів. Після цього запевнив замовника, що той уже офіційно знатий з військового обліку.

Фінальна зустріч відбулася 24 квітня поблизу центрального ринку Слов’янська. Там Олександр Г. отримав решту суми у 20 тисяч доларів, після чого його затримали правоохоронці. Як з’ясувалося, “клієнт” співпрацював зі слідством, а всі зустрічі проходили під контролем силовиків.

У суді чоловік повністю визнав провину та розкаявся. Суд врахував його похилий вік, співпрацю зі слідством і благодійний внесок на підтримку військових.

У березні 2026 року Олександр Г. уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”, але звільнив від реального терміну, встановивши іспитовий строк на 2 роки.

Також він має сплатити понад 64 тисячі гривень за проведення судових експертиз. Одночасно з вироком суд скасував арешт його майна — двох приватних будинків, двох земельних ділянок та автомобіля.

Нагадаємо, працівник одного з районних ТЦК Донецької області нібито оформлював адміністративні протоколи у реєстрі “Оберіг” для військовозобов’язаних і знімав їх з розшуку. Такою “послугою”, за даними слідства, скористалися щонайменше 15 військовозобов’язаних чоловіків. Розповідаємо, що загрожує працівнику ТЦК.