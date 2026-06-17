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17 червня війська країни-агресорки вдарили по Словʼянську. Внаслідок атаки поранень зазнала одна людина. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомили у Словʼянській МВА.
За їхніми даними, близько 11:00 Словʼянськ знову зазнав російської атаки — окупанти поцілили по промисловій зоні міста. Руйнувань зазнав цех приватного підприємства та адмінбудівля.
Окрім цього, внаслідок атаки дістав поранень 60-річний чоловік. Його госпіталізували та надали медичну допомогу.
Нагадаємо, 16 червня, поліція зафіксувала ще 1 065 ударів по лінії фронту та житловому секторі Донецької області. Внаслідок атак четверо цивільних загинули, 17 — зазнали поранень. На фронті водночас тривав російський наступ, загарбники атакували на всіх напрямках.