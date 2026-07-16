Наслідки російської атаки на Словʼянськ 16 липня 2026-го. Фото: Вадим Лях

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16 липня війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ. Через обстріл поранень дістала одна людина — продавчиня місцевого магазину. Її ушпиталили.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, російські війська вчергове атакували місто о 12:00 — били з реактивної системи залпового вогню “Смерч”. Боєприпасом поцілили по місцевому магазину.

Унаслідок обстрілу вибухової травми та осколкового поранення дістала 41-річна продавчиня. Жінку доставили до лікарні, аби надати медичну допомогу.

Оскільки жертвою загарбників стала цивільна, правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами воєнного злочину — за ч. 1 ст. 438 КК України.

Також, як пише очільник Словʼянської ВА Вадим Лях, від початку доби війська країни-агресорки загалом чотири рази атакували місто, під час попередніх:

вночі росіяни пошкодили дві приватні оселі.

біля 05:30 FPV-дрон окупантів на оптоволокні влучив у машину, а ще пошкодив вантажівка комунального підприємства.

об 11:30 російська керована авіабомба УМПБ Д30 СН пошкодила сім приватних будинків та авто.

Нагадаємо, близько 39 тисяч людей залишаються у Словʼянській громаді на липень 2026-го, серед них — 2,8 тисячі дітей. Війська країни-агресорки зруйнували та пошкодили більш як половину багатоповерхівок, дісталося й обʼєктам інфраструктури. Водночас про гуманітарну катастрофу не йдеться — соціальні установи продовжують працювати.