6 квітня війська країни-агресорки масовано атакували Словʼянськ. Попередньо, через атаку загинули людина, ще пʼятеро дістали поранень. У місті фіксують руйнування інфраструктури.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, росіяни обстріляли місто з РСЗВ, поцілили у житловий сектор — пошкоджень дістали численні будинки. Точну кількість поки не називають, оскільки наслідки продовжують зʼясовувати.

Наразі відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. Серед постраждалих є, зокрема хлопчик 2017 року народження.

Нагадаємо, 6 квітня російські війська атакували Дружківку та Олексієво-Дружківку. Внаслідок цих обстрілів поранень зазнали двоє людей. В населених пунктах фіксують руйнування інфраструктури.

Окрім цього, окупанти били по Краматорську — там поранень дістала цивільна жителька. У місті також фіксують руйнування інфраструктури.