Де лінія фронту у Донецькій області на 19 липня: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 18 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Більш як 1,4 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Через ці атаки загинули пʼятеро людей, ще шестеро дістали поранень. Найбільше жертв — у Краматорську та Дружківці. Були й руйнування цивільної інфраструктури. Розповідаємо, що відомо.

Які міста та села атакувала Росії на Донеччині за 18 липня

Загалом російські війська атакували 11 населених пунктів регіону, повідомили у поліції Донеччини. Зокрема, били по Білозерському, Дружківці, Краматорську, Миколаївці, Словʼянську, Біленькому, Донецькому, Райгородку, Святогорівці, Шабельківці та Долині.

Загарбники били по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини області 1 459 разів. Руйнувань зазнали 113 цивільних об’єктів, з них 48 житлових будинків.

По Краматорську окупанти били 17 разів, з них 10 – авіабомбами. Внаслідок цих атак загинули троє людей, ще двоє зазнали поранень. У місті фіксували руйнування 26 багатоповерхівок, гуртожитку, закладу освіти, 7 торгівельних павільйонів, офісного приміщення, 20 гаражів, автомийки, шиномонтажу, об’єктів інфраструктури, 15 автомобілів.

Дружківку росіяни атакували бомбою “КАБ-250” і FPV-дронами – загинули двоє мирних жителів. Також загарбники пошкодили багатоповерхівку та девʼять приватних будинків. Ще по одній людині зазнали поранень у Миколаївці та Святогорівці.

У Біленькому постраждали двоє цивільних, а ще війська країни-агресорки пошкодили пʼять приватних будинків. По Слов’янську росіяни вдарили бомбою “КАБ-250” та трьома БпЛА – пошкодили ще пʼять домівок і заклад освіти.

У Донецькому окупанти пошкодили сім будинків, у Райгородку – три оселі, у Шабельківці – домівку і птахоферму. У Білозерському фіксували руйнування ще одного будинку.

За даними Донецької ОВА, за добу з лінії фронту евакуювали 447 людей, у тому числі 40 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська 14 разів намагалися вклинитися в українську оборону, повідомили у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти атакували в районі Новоселівки та у бік Лимана, Дробишевого й Озерного.

На Слов’янському напрямку загарбники штурмували 28 разів у районах Закітного, Кривої Луки, Міньківці, Різниківці та у бік Раю-Олександрівки.

На Краматорському напрямку війська країни-агресорки здійснили 12 атак у бік Малинівки, Юрківки та в районах Новомаркового, Пазено, Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти 25 разів атакували в районах Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Шахового та у бік Кучерового Яру, Довгої Балки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 33 штурми агресора в районах Дорожнього, Гришиного, Удачного, Молодецького, Заповідного та у бік Білицького, Сергіївки, Новопідгородного, Мирного, Кучерів Яру.

Нагадаємо, російські війська продовжують штурмувати Костянтинівку, використовуючи невеликі піхотні групи замість важкої артилерії. За словами українських військових, Сили оборони намагаються знищувати російську піхоту ще на підступах до міста.