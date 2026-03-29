Де лінія фронту у Донецькій області на 29 березня 2026-го: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 28 березня 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Більш як 1,6 тисячі ударів завдали російські війська по підконтрольній частині Донецької області за добу 28 березня. Внаслідок цих атак пʼятеро людей дістали поранень, зокрема дитина у Краматорську. Також жертви були у Миколаївці, Дружківському та Малотаранівці. Детальніше про наслідки цих обстрілів — читайте далі.

Які міста та села атакували росіяни на Донеччині за 28 березня

Минулої доби під вогнем військ країни-агресорки перебували девʼять населених пунктів Донецької області, пишуть у поліції. Зокрема, окупанти били по Костянтинівці, Краматорську, Словʼянську, Малотаранівці, Дружківському, Іверському, Копаню та Осиковому.

Загалом окупанти завдали 1 662 удари по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної уряду України частини регіону. Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти, з яких 20 — житлові будинки.

Так, по Краматорську росіяни тричі вдарили безпілотниками – поранили хлопчика 2016 року народження. У місці фіксували руйнування приватного будинку і комбайна.

Внаслідок влучання FPV-дронів у Малотаранівці травм дістали двоє цивільних, а пошкоджень зазнали приватний будинок та автомобіль. На Дружківське загарбники скинули бомбу “КАБ-250” – є поранений, руйнувань зазнали 15 приватних осель.

Крім того, одна людина постраждала в Миколаївці. Тим часом у Слов’янську та Іверському фіксували руйнування по одному приватному будинку, а в Копанях – господарської споруди.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували п’ять разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися вклинитися в українську оборону, атакуючи в сторону Дробишевого, Ставків та в районі Новоселівки.

На Слов’янському напрямку українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку загарбники тричі штурмували в бік Никифорівки та в районі Предтечиного. На Костянтинівському напрямку війська країни-агресорки здійснили 27 атак в районах Костянтинівки, Плещіївки, Новопавлівки, Клебана-Бика, Іванопілля, Яблунівки та в бік Іллінівки, Софіївки, Берестка, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 штурмів агресора у районах Білицького, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Новопідгороднього, Молодецького, Нового Шахового, Червоного Лимана, Новопавлівки, Дачного та в сторону Гришиного, Шевченка, Філії.

Нагадаємо, зранку 29 березня російські війська вдарили по Словʼянську безпілотниками. Через цю атаку поранень дістав місцевий житель. Також у місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.