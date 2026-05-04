Пʼятий місяць поспіль втрати росіян переважають поповнення, – Сили безпілотних систем

Сили безпілотних систем.

У російських військах уже п’ятий місяць поспіль зберігається від’ємне співвідношення між поповненням та втратами особового складу. У Силах безпілотних систем встановили “норматив” — не менш як 30% уражень мають припадати на живу силу окупантів.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем ЗСУ.

За даними військових, у період із грудня по квітень у Росії мобілізували та залучили за контрактом 148,4 тисячі людей. А підтверджені втрати окупантів від уражень лише дронами становлять 156 735 людей – за даними системи ситуаційної обізнаності Delta).

У Силах безпілотних систем встановили «норматив» — не менш як 30% уражень мають припадати на живу силу загарбників. За словами командувача СБС Роберта Бровді “Мадяра”, поточний сукупний результат за 11 місяців існування Угруповання Сил безпілотних систем становить 29,59%.

За цей період підрозділи СБС верифіковано знищили та уразили 305,7 тисячі цілей, із них 90 470 — жива сила російських військ.

За квітень 2026 року підрозділи уразили 10 581 окупанта, що становить 31,15% від загального обсягу втрат живої сили противника, завданих дронами Сил оборони України. Як стверджує “Мадяр”, фактично кожна третя підтверджена уражена ціль забезпечена підрозділами Сил безпілотних систем.

За підрахунками військових, вартість підтвердженого ураження живої сили противника у співвідношенні витрат дронів до результату становить 882 долари.

“Обмін ресурсу противника на пластик та залізо дрона — один із найефективніших курсів обміну в сучасній війні. Лінія дронів має якнайшвидше зімкнутися вздовж усієї смуги фронту. Для цього нас має стати 5% від загальної чисельності українського війська. Наразі — 2,5%”, — заявив “Мадяр”.

Нагадаємо, оборонці на позивні “Хохол”, “Самсон” та “Лисий” понад 100 днів утримували позиції на Костянтинівському напрямку. Нещодавно їм вдалося пішки вийти з “нуля” — для цього подолали близько 17 кілометрів.