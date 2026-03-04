Чат від ПФУ Донеччини для ВПО. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

Переселенців з Донецької області відтепер можуть отримати консультації від Пенсійного фонду у WhatsApp. Для них створили спеціальну групу, де обіцяють надавати практичну допомогу та консультації фахівців. Як долучитися – пояснюємо далі.

Про ініціативу повідомили у Донецькій ОДА.

У Головному управління Пенсійного фонду України в Донецькій області кажуть, що взялися за оперативне розв’язання актуальних питань переселенців. Для цього створили інформаційну групу в месенджері WhatsApp. Охочі зможуть отримати там:

актуальні роз’яснення з питань пенсійних, страхових та інших державних соціальних виплат;

інформацію щодо порядку призначення, поновлення, перерахунку та виплати державної підтримки;

практичну допомогу та консультаційний супровід фахівців Головного управління.

Групу створили з розрахунком на тих, хто вже є на обліку в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області. Долучитися до спільноти можна за цим посиланням.