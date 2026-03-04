Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Переселенців з Донецької області відтепер можуть отримати консультації від Пенсійного фонду у WhatsApp. Для них створили спеціальну групу, де обіцяють надавати практичну допомогу та консультації фахівців. Як долучитися – пояснюємо далі.
Про ініціативу повідомили у Донецькій ОДА.
У Головному управління Пенсійного фонду України в Донецькій області кажуть, що взялися за оперативне розв’язання актуальних питань переселенців. Для цього створили інформаційну групу в месенджері WhatsApp. Охочі зможуть отримати там:
Групу створили з розрахунком на тих, хто вже є на обліку в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області. Долучитися до спільноти можна за цим посиланням.
Нагадаємо, з 1 березня пенсії в Україні зросли на 12,1%. Індексація торкнулася понад 10 мільйонів людей, які отримують виплати через Пенсійний фонд.