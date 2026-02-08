Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Для внутрішньо переміщених осіб з Покровської громади відкрили реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Підтримка доступна для переселенців, які нині проживають у Кропивницькому.

Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.

Йдеться про допомогу для ВПО з Покровської громади, які офіційно зареєстровані в місті Кропивницький. Щоб податися на отримання підтримки, необхідно заповнити онлайн-анкету.

У заявці просять зазначити:

прізвище, ім’я та по батькові;

ідентифікаційний номер;

контактний телефон;

кількість осіб у родині;

категорію вразливості (люди віком 60+, особи з інвалідністю, багатодітні родини, матері-одиначки зі статусом, ВПО зі статусом опікунства);

місце реєстрації в Покровській громаді.

Без заповненої анкети взяти участь в програмі гуманітарної допомоги від Міжнародної організації з міграції не вийде.

