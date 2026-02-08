Підтримайте Вільне Радіо
Для внутрішньо переміщених осіб з Покровської громади відкрили реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Підтримка доступна для переселенців, які нині проживають у Кропивницькому.
Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.
Йдеться про допомогу для ВПО з Покровської громади, які офіційно зареєстровані в місті Кропивницький. Щоб податися на отримання підтримки, необхідно заповнити онлайн-анкету.
У заявці просять зазначити:
Без заповненої анкети взяти участь в програмі гуманітарної допомоги від Міжнародної організації з міграції не вийде.
