Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано чекатиме пасажирів із Краматорська, — Укрзалізниця

Поїзд. Ілюстративне фото: Олексій Кулеба

Ситуація на залізничній ділянці Краматорського напрямку залишається складною — поїзди досі курсують з Лозової. Трансфер з Донецької області — Краматорська та Словʼянська продовжують забезпечувати автобусами. Поїзди чекатимуть на пасажирів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

На кінець лютого 2026-го ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки: про покращення ситуації наразі не йдеться. Поїзди не заїздять до Донецької області, однак там продовжують курсувати автобусні трансфери.

Так, пасажирів залізниці на цьому відтинку перевозять обʼїздом — стиковку забезпечили з Лозової. Водночас для охочих доїхати у зворотному напрямку — зі Словʼянська та Краматорська — організували безоплатні перевезення за підтримки “Проліски”.

Записатися на рейс до Лозової можна з 9:00 до 18:00 за цим номером телефону: +38 (099) 369-28-18. Там нададуть детальну інформацію щодо місця та часу посадки на автобус.

У компанії зазначили, що поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу.

Нагадаємо, у листопаді 2025-го Укрзалізниця за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Також компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.