Ганна Щербак, медична директора Краматорської лікарні №2. Фото: Вчасно

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Медична директорка комунального некомерційного підприємства “Міська лікарня №2” Краматорської міської ради Ганна Щербак у щорічній декларації за 2025 рік вказала понад 1,2 млн грн зарплати. Її чоловік, який також працює у цій лікарні, задекларував понад 854 тис. грн доходу. Подружжя отримує пенсію, зберігає заощадження у валюті та володіє нерухомістю.

Про статки посадовиці та її родини у 2025 році журналісти Вільного Радіо дізналися з щорічної декларації, опублікованої в Єдиному державному реєстрі.

Для довідки: Медичний директор — одна з найвищих керівних посад у лікарні. Людина на цій посаді відповідає за організацію лікувального процесу, якість медичних послуг та роботу медичного персоналу. Посада з’явилася в Україні у 2019 році в межах реформи системи охорони здоров’я. До цього всіма напрямами роботи закладу одноосібно керував головний лікар. Після реформи управлінські та медичні функції розділили між двома керівними посадами: генеральний директор — займається бізнесом, фінансами, ремонтами, закупівлями, стратегічним розвитком лікарні тощо.

медичний директор — опікується виключно лікувальним процесом і лікарями.

Доходи Щербаків

Основним джерелом доходу родини є зарплата у КНП “Міська лікарня №2” Краматорської міськради, де працює подружжя.

За 2025 рік Ганна Щербак заробила 1 228 379 гривень. У середньому це близько 102 тисяч гривень на місяць без вирахування податків і зборів. Утім, середня сума могла бути й меншою, якщо в якийсь із місяців посадовиці нарахували додаткові виплати, як-от одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення чи розвʼязання соціально-побутових питань.

Окрім зарплати, посадовиця отримала 79 341 гривню пенсії від Пенсійного фонду України. Також вона задекларувала 516 гривень кешбеку від ПриватБанку.

Її чоловік Микола Щербак, який також працює в лікарні, за рік заробив 854 812 гривень — у середньому близько 71 тисячі гривень на місяць до сплати податків. Пенсійні виплати Миколи Щербака склали 80 202 гривні.

Для порівняння, у 2024 році заробітна плата Ганни Щербак була на 217,7 тис. грн меншою. Нижчою була й пенсія — вона становила 45 291 грн, що на 34 050 грн менше, ніж у 2025 році.

Заощадження подружжя

Загалом подружжя задекларувало 91 тисячу доларів США:

Ганна Щербак — 41 тисячу доларів;

Микола Щербак — 50 тисяч доларів.

У 2024 році подружжя декларувало значно менші готівкові заощадження — 32 тисячі доларів у Ганни Щербак та 20 тисяч у її чоловіка.

Крім того, родина має кошти на банківських рахунках у ПриватБанку.

На рахунках Ганни Щербак:

122 017 грн;

5 004 євро;

2 015 доларів США.

На рахунках Миколи Щербака:

59 879 грн;

4 060 євро;

400 доларів США.

Також керівниця задекларувала рахунки в Ощадбанку, однак суми у декларації не вказані.

Квартири в Краматорську та Донецьку

У декларації вказані три житлові об’єкти, якими володіє або користується родина.

Ганна Щербак є власницею квартири в Донецьку площею 57,3 кв. м. Вона набула право власності на житло у 2007 році.

Ще одна квартира розташована у Краматорську. Її площа — 59,4 кв. м.

Власником житла є Микола Щербак, який оформив право власності у 2008 році. Ганна Щербак задекларувала право безкоштовного користування цією квартирою як член родини власника.

У декларації також згадується донька подружжя Вероніка Щербак, однак інформації про неї чи її місце проживання не вказано.

Авто подружжя Щербаків

Подружжя володіє двома легковими автомобілями 2011 року випуску.

Ганна Щербак має хетчбек Hyundai Getz, який придбала у 2013 році.

Миколі Щербаку належить седан Honda Accord, куплений у 2017 році. Вартість придбаних авто не зазначена.

Нагадаємо, генеральний директор КНП “Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування” Юрій Бородін у декларації за 2025 рік вказав понад 1,2 млн грн зарплати, а також дохід від підприємницької діяльності та готівкові заощадження. Його дружина задекларувала зарплату, пенсію та частку в бізнесі.