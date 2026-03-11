Понад 200 абонентам у Словʼянську повернули газ: його не було через російську атаку

Ремонт газових мереж у Словʼянську після російської атаки, березень 2026-го. Фото: АТ "Донецькоблгаз"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Днями війська країни-агресорки атакували один із житлових районів Словʼянська — без газу залишилися понад 200 абонентів. Окупанти пошкодили газопровід, однак фахівцям вдалося його відновити. Нині подачу блакитного палива відновили повністю.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Там розповіли, що фахівцям вдалося оперативно локалізовано витік газу, який стався внаслідок нещодавньої російської атаки на Словʼянськ. Через це тимчасово без блакитного палива залишався житловий район міста — орієнтовно близько 200 абонентів. Згодом газовики розпочали ремонтно-відновлювальні роботи.

“Зокрема, виконувалися зварювальні роботи на пошкодженій ділянці. Наразі газопровід відновлено в повному обсязі. Газопостачання подали всім в повному обсязі, хто знаходиться на цей час на території громади.

Ворог б’є по життєво важливій інфраструктурі, але наші бригади роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення газопостачання. Дякуємо колегам за витримку та професійність”, — уточнили у компанії.

У “Донецькоблгазі” зазначили: якщо ви помітили запах газу або пошкодження таких мереж, необхідно негайно повідомляти аварійно-диспетчерську службу за номером — 104.

Нагадаємо, 10 березня армія країни-агресорки завдала удару по центру Слов’янська авіабомбами приблизно о 9:15 ранку. Попередньо, внаслідок атаки загинули двоє людей, поранені ще 20, зокрема дівчина-підліток.