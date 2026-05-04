Пошкоджений будинок у Словʼянську, 2022 рік. Фото: Вільне Радіо

Протягом квітня 2026 року в громаді затвердили 277 рішень щодо виплат за житло, постраждале внаслідок боїв. За 228 заявами компенсації погодили, і тепер жителям мають виплатити понад 42,6 млн грн.

Кількість затверджених рішень і суми компенсацій журналісти Вільного Радіо порахували за розпорядженнями начальника Словʼянської МВА.

Найбільше рішень минулого місяця затвердили щодо компенсацій на відновлення пошкодженого майна: за 222 заявами виплатять сукупно 32,9 млн грн. Найменша сума такої компенсації склала близько 3 019 грн, а найбільша — понад 498,6 тис. грн. Водночас за 33 заявами у виплатах відмовили, а ще дві відправили на повторний розгляд комісії через зауваження від самих жителів.

Зруйнованого майна ж стосувалися лише 22 затверджені рішення, і більшість із них склали відмови. Погодили такі компенсації лише за шістьма заявами загалом на понад 9,6 млн грн. Розмір найменшої виплати склав близько 992,1 тис. грн, а найбільшої — понад 2,4 млн грн. Ще дві заяви, за якими комісія вирішила надати компенсації, надіслали на повторний розгляд. Це зробили через зміни в наказі Мінрозвитку про опосередковану вартість спорудження житла в регіонах.

Були впродовж квітня й зворотні рішення. Так, у громаді скасували два розпорядження щодо затвердження компенсацій на відновлення пошкодженого майна. За одним із них виплату розміром майже 35,9 тис. грн погодили в лютому 2026 року, за іншим понад 27,4 тис. грн вирішили надати в березні.

Раніше ми розповідали, що загалом у березні 2026 року жителям Словʼянської громади погодили компенсації за зруйноване і пошкоджене житло на понад 68,3 млн грн.