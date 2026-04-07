Ремонт дороги на Донеччині. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Між Словʼянськом та Манданом можна буде проїхати весь час, втім час від часу до кінця року тут планують підтримуючі ремонти (латання ям, чистка узбіч тощо). В такі періоди рух обмежуватимуть — закриватимуть половину дороги.

Станом на квітень Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА шукає виконавця робіт. Про заплановані витрати журналісти Вільного Радіо дізналися з системи Prozorro.

Ремонт стосуватиметься двох ділянок траси: від 11-го до 13-го кілометра та від 19-го до 28 кілометра. Загалом це понад десять кілометрів дороги. Роботи тут розпланували до кінця 2026 року — звертатись будуть за потреби на місці.

За запитом тут мають зняти пошкоджений шар асфальту методом холодного фрезерування, засипати пробоїни та просідання, ліквідувати вибоїни різного розміру та укласти новий вирівнювальний шар асфальтобетонної суміші.

Роботи проводитимуть почергово на різних смугах руху, тож дорога залишатиметься відкритою для транспорту весь час, але рух обмежать. Планується, що тут зможуть зберегти інтенсивність руху на трасі у понад 150 автівок на добу.

Тендер оприлюднили 6 квітня. Подати пропозиції учасники можуть до 14 квітня. Забезпечення тендерної пропозиції складає 280 тисяч гривень. Переможця визначатимуть за ціновим критерієм — оберуть найдешевшу пропозицію серед тих, що відповідають вимогам.

Такі роботи називають експлуатаційним утриманням доріг — це регулярний ремонт покриття, що дозволяє підтримувати дорогу у проїзному стані. Йдеться не про повну реконструкцію, а про усунення поточних пошкоджень: ям, нерівностей та просідань.

