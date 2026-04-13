Лиманський напрямок на мапі.

Російська війська порушили режим припинення вогню на Лиманському напрямку за дві хвилини після його початку — о 16:02 в суботу 11 квітня. Окупанти не проводили евакуацій поранених, а натомість посилали піхоту вперед, аби накопичитися для подальших наступів. Українські військові були готові до цього.

Про це розповів командир 1 механізованого батальйону КASSTA 66 ОМБр Олександр Новіков в етері “Суспільне. Студія”.

“Взагалі, ми не очікували, що наш противник буде дотримуватися “перемирʼя”. Вже із 16:02, за дві хвилини після того, як воно почалося, вже були перші обстріли позицій: застосування артилерії, FPV та дронів ударних. Нічого нового противник не показує, всі домовленості — це тільки слова, і не більше”, — каже Новіков.

За його словами, окупанти використали режим припинення вогню для переміщень, але водночас обстрілювали позиції Сил оборони. Піхоту посилали лише вперед, а поранених не евакуювали для лікування.

“Під час цього умовного “перемирʼя” дуже велика кількість особового складу противника рухалася до лінії зіткнення, намагалися зробити накопичення, підійти якомога ближче до переднього краю для того, щоб потім здійснити наступальні дії. Жодної евакуації, жодного руху у свій тил ми не спостерігали — тільки вперед і вперед”, — пояснив представник батальйону КASSTA.

Українські військові були готові до подібних порушень та реагували лише, коли піхота російської армії становила загрозу захисникам на передній лінії фронту. По тилових районах зосередження, артилерії чи ймовірних точках злету — не працювали в цей час, запевняє Новіков.

За півтори доби “режиму тиші” ситуація на фронті не змінювалася, адже загарбники пускали піхоту в штурми. Однак вони не застосовували авіацію по позиціях та тилових містах, розповів командир батальйону. Сили оборони продовжують тримати лінію фронту та стримувати російських штурмовиків на Лиманському напрямку.

“Працюємо, починаючи з тилів противника. Зараз вже рухається противник пішки понад шість кілометрів до лінії зіткнення — це якраз наша “кілзона”, де ми намагаємося зустрічати й не давати накопичуватися та здійснити спробу прориву, штурмових дій або інфільтрації. Станом на зараз, в нас це дуже непогано виходить, противник скаржиться на це”, — резюмував Олександр Новіков.

Нагадаємо, з початку оголошення режиму припинення вогню українські військові зафіксували 10 721 порушення з боку російських військ. Більшість з них фіксували саме на Великдень.